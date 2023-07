Prasówka z całego tygodnia 30.07.2023 w Sandomierzu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Plenerowy pokaz „Staropolskie żniwa w Nadbrzeziu - czyli jak to dawniej było” zorganizowano w Sandomierzu przy ulicy Powiśle w sobotę, 29 lipca zgromadził wielu mieszkańców. Żniwom towarzyszyła wystawa fotografii, na których można było zobaczyć mieszkańców Nadbrzezia pracujących w polu oraz rodzinny piknik.

Pieśni patriotyczne, powstańcze i niepodległościowe zaśpiewano na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu. „Wolne śpiewanie” to jedno z kilku wydarzeń sandomierskich obchodów 79. rocznicy Akcji "Burza" i bitwy pod Pielaszowem. Hołd bohaterom akcji „Burza” i bitwy pod Pielaszowem oddali mieszkańcy Sandomierza, pobliskich miejscowości oraz turyści.

Ponad 40 osób i osiem jednostek pływających wyruszyło w sobotę, 29 lipca ze Starego Portu w Sandomierzu w ramach „Wyprawy Warszawskiej”. Wodniacy dopłyną do Warszawy 1 sierpnia, aby w godzinę "W" wziąć udział w wielkiej paradzie jednostek pływających ku pamięci powstańców warszawskich. W samo południe na rzece Wiśle wodniacy zaprosili na paradę łodzi flisackich do Warszawy.

W Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu prezentowana jest wystawa prac Doroty Sak „Malarstwo 2003-2023”. Wystawa obrazuje drogę twórczą artystki w ciągu ostatnich dwóch dekad i będzie czynna do 13 sierpnia.

Ponad 150 osób podpisało się pod petycją do Rady Miasta w sprawie budowy kolejnych bloków wielorodzinnych przy ulicy Okrzei w Sandomierzu przez Ostrowiecki Kombinat Budowlany. Teren, gdzie mają stanąć bloki, jak mówią mieszkańcy, jest przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną. Przeciwko budowie są także właściciele hotelu Mały Rzym, który po powstaniu bloków może utracić widok na piękną panoramę miasta. O planach budowy rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta.

Dwie ważne ulice w Sandomierzu przejdą gruntowny remont. Ulica Zamkowa to droga prowadząca od Zamku Królewskiego na Starówkę. Z kolei z ulicy Milberta korzystają mieszkańcy dużego osiedla mieszkaniowego przy szpitalu. Na wybór wykonawcy władze miasta mają czas do 15 grudnia, a prace remontowe rozpoczną się w przyszłym roku.

Sandomierz to perełka województwa świętokrzyskiego posiadająca wiele atrakcji turystycznych. Kilka z ich nawiązuje do szklanej historii miasta i stanowi unikat w skali kraju. Zobacz zdjęcia.

Do 84-latki z Sandomierza zadzwonił w środę człowiek podający się za policjanta. Mówił, że tropi grupę zajmującą się oszustwami i potrzebuje pomocy. Chciał, by kobieta wypłaciła oszczędności i na czas akcji użyczyła ich policji. 84-latka uwierzyła. Zapakowała do torby 55 tysięcy złotych i zgodnie z poleceniem wyrzuciła je przez okno. Gotówka zniknęła.

83-letnia mieszkanka Sandomierza w środowe popołudnie przyniosła do komendy policji 10 tysięcy złotych. Jak się okazało, ktoś próbował oszukać kobietę.

Na ulicy Rokitek w Sandomierzu doszło w poniedziałek o godzinie 11 do wypadku. Policjanci przekazywali, że 40-latek cofający renault potrącił 77-latka. Pieszy trafił do szpitala.