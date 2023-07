Dwie ważne ulice w Sandomierzu przejdą gruntowny remont. To Ulica Zamkowa i ulica Milberta. Kiedy remont?

Dwie ważne ulice w Sandomierzu przejdą gruntowny remont

Ulice zostaną wyremontowane dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To kwota ponad dwóch milionów złotych.

Ulica Zamkowa zostanie wyremontowana na odcinku 500 metrów.

Jak tłumaczy Piotr Wójtowicz naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miasta Sandomierza ulica Zamkowa obecnie posiada nawierzchnię z kostki kamiennej i jest wyposażona w obustronny chodnik, oświetlenie uliczne. - Po ubiegłorocznej nawałnicy stan techniczny nawierzchni jezdni zakwalifikowano do remontu – tłumaczy naczelnik. - Uszkodzenia istniejącej nawierzchni drogi wymagały podjęcia działań naprawczych w celu przywrócenia właściwości użytkowych. W ramach zadania zaprojektowano wykonanie remontu nawierzchni drogowej, wymianę kabla elektrycznego zasilającego istniejące oświetlenie uliczne, regulację pionową studzienek infrastruktury technicznej, częściowy remont chodnika.

Jak przekonuje naczelnik realizacja zadania podniesie przede wszystkim poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wpłynie pozytywnie na poprawę warunków komunikacyjnych w dostępie do budynków użyteczności publicznej oraz obiektów usługowych znajdujących się w rejonie ulicy Zamkowej. Remont drogi stanowił będzie rozwiązanie ważnego problemu komunikacyjnego, szczególnie istotnego dla lokalnej społeczności oraz zapewni bezpieczeństwo osobom dojeżdżającym do Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej , Zamku Królewskiego oraz do podmiotów gospodarczych świadczących swoje usługi bezpośrednio lub pośrednio w rejonie remontowanej ulicy.