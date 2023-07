Mieszkańcy Sandomierza protestują przeciwko budowie nowych bloków przy ulicy Okrzei. Mają argumenty przeciwko inwestycji. Zobaczcie film

Mieszkańcy Sandomierza protestują przeciwko budowie nowych bloków przy ulicy Okrzei

Zdaniem protestujących mieszkańców deweloper przekazując gminie część terenów wyodrębnionych ze swoich działek na potrzeby budowy w tym terenie gminnej drogi, chce wymusić na władzach Sandomierza i Radzie Miasta by trybie tak zwanej ustawy lex deweloper wprowadzono zapis do obowiązujących zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwalający na budowę nowych bloków mieszkaniowych przy ulicy Okrzei.

- Dodatkowe znaczne zagęszczenie mieszkaniowe wpłynie niekorzystnie na komunikację w okolicy, która i tak jest mocno utrudniona – tłumaczył Przemysław Gołębiowski z hotelu Mały Rzym. - Nasilenie ruchu wpłynie na bezpieczeństwo dzieci w drodze do pobliskiej szkoły oraz przedszkola. Z kolei nasilenie zabudowy zmniejszy tereny zielone, a co za tym idzie możliwości retencyjne gruntów, dodatkowo powodując lokalne podtopienia niżej położonych zabudowań przy ulicy Kruczej, gdzie już obecnie przy silniejszych opadach takie sytuacje mają miejsce- dodawał.

Dlatego mieszkańcy przedłożyli w tej sprawie petycję do Rady Miasta, aby ta nie wyrażała zgody na tak dalekie ustępstwa wobec zewnętrznego inwestora, ponieważ rodzi to szereg zagrożeń.

Zdaniem podpisanych pod petycją mieszkańców wnioskodawca czyli Ostrowiecki Kombinat Budowlany chce wymóc na mieście ustępstwa i budować między innymi blok o czterech kondygnacjach plus dwupiętrowe poddasze oraz parkingi podziemne, w miejscu gdzie plan miejscowy dopuszcza jedynie zabudowę domów jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym.

Ponadto jak przekonują mieszkańcy, planowane inwestycje położone są w strefie „chronionego krajobrazu” co oznacza, że stanowią jedną oś widokową z zabudowaniami starego miasta. Budowa tak dużych bloków, wyższych i dłuższych niż na przykład Collegium Gostomianum byłaby olbrzymią ingerencją w ład przestrzenny oraz istniejące linie krajobrazowe.

O planach budowy na komisji mówił Andrzej Zajączkowski, prezes Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego, który wyjaśnił, że budowa nowych bloków to potrzeba zapełnienia luki na rynku mieszkaniowym w Sandomierzu i ogromnego zapotrzebowania na lokale mieszkalne. - W ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia rezerwacji na stronie internetowej, prawie 50 lokali zostało zarezerwowanych – powiedział prezes. - Nie zaciągamy kredytu, przez co budujemy najtańsze mieszkania w województwie świętokrzyskim, w cenie od 5600 złotych do 6600 złotych za metr kwadratowy powierzchni.

Prezes Zajączkowski dodał, że planuje wybudować blok o jedną kondygnację wyższy, co zmniejszy koszty zakupu mieszkań.

- Konserwator zabytków nie ma żadnych zastrzeżeń, co do bryły budynku – przekonywał prezes.