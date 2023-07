W Sandomierzu kobieta wyrzuciła przez okno torbę pełną pieniędzy. Straciła 55 tysięcy złotych Michał Nosal

Do 84-latki z Sandomierza zadzwonił w środę człowiek podający się za policjanta. Mówił, że tropi grupę zajmującą się oszustwami i potrzebuje pomocy. Chciał, by kobieta wypłaciła oszczędności i na czas akcji użyczyła ich policji. 84-latka uwierzyła. Zapakowała do torby 55 tysięcy złotych i zgodnie z poleceniem wyrzuciła je przez okno. Gotówka zniknęła.