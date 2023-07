Kryta pływalnia w Sandomierzu do remontu. To będzie duża modernizacja. Kiedy początek? Zobacz film

Kryta pływalnia w Sandomierzu do remontu. Umowa z wykonawcą podpisana

Drugi przetarg zakończył się pomyślnie. Wykonawstwem zadania zajmie się firma "Inkomet" z Radomska, posiadająca bogate doświadczenie, nie tylko w tego typu inwestycjach. Jan Skubisz, właściciel firmy przyznał, że największym wyzwaniem podczas remontu będzie wymiana centrali nawiewnych i wentylacyjnych. - To wymaga rekonstrukcji i wymiany, żeby to powietrze i wentylacja była lepsza - powiedział Jan Skubisz. - Pozostałe prace remontowe to wymiana urządzeń wewnątrz i zewnątrz budynku. Pewno dojdzie wymiana okien. Jednak dokładny zakres prac zostanie określony dopiero po wizycie eksperta, który wyznaczy konkretne prace, bo jest to zadanie „Zaprojektuj i zbuduj”.