8. Wyprawa Warszawska wyruszyła z Sandomierza w sobotę, 29 lipca z portu w Sandomierzu do Warszawy na „Godzinę W”

8. Wyprawa Warszawska wyruszyła z Sandomierza

W tym roku, w rejsie biorą udział mieszkańcy całej Polski, od Śląska po Podkarpacie, Pomorze, województwo świętokrzyskie i Mazowsze. - Jak co rok od kilku lat płyniemy do Warszawy, by wziąć udział w obchodach upamiętnienia zrywu powstańczego – powiedział Stanisław Baska z Fundacji SMK i „Napędzani Wisłą”. - Jak co roku nasze flagi będą łopotać podczas uroczystej parady jednostek pływających na Wiśle w Warszawie. Płyniemy z dużą ekipą, aby uczcić bohaterów walczącej Warszawy. Pierwszego sierpnia o godzinie 17 oddamy hołd powstańcom w Warszawie.