Wystawa Doroty Sak w Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. Zobacz zdjęcia

Wystawa Doroty Sak w Sandomierzu

- Na wystawie widzimy przekrój mojego malarstwa przez ostatnie 20 lat - powiedziała autorka. - Sandomierz jest wyjątkowym miejscem jeśli chodzi o moją twórczość i malarstwo. Byłam tutaj na plenerze szkolnym, w czasie studiów. Była to wówczas Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych i rok 1986. Po raz drugi byłam tu na plenerze malarskim na zaproszenie pani Teresy Pilch, dyrektora BWA w Sandomierzu. Ten plener zadecydował bardzo o mojej dalszej twórczości. Willa, w której mieszkaliśmy pani Alicji Kaszyńskiej, zrobiła na mnie takie wrażenie, że zaczęłam inaczej malować. Zainteresowałam się tkaniną. Tu w Sandomierzu stało się coś magicznego co spowodowało, że tu dziś możemy zobaczyć. To jest wystawa retrospektywna. Generalnie obrazy są abstrakcyjne, W jednym możemy się bardziej czegoś dopatrzyć, w innych nie. Wszystkie są zdeterminowane rytmem.