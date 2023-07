Cukiernia Motycze działa już w Sandomierzu. Kuszą pyszne ciasta i desery. Zobacz zdjęcia

Cukiernia Motycze działa już w Sandomierzu

Cukiernia oferuje także kilka rodzajów sernika, makowce i ciasta z masami. Tu każdy smakosz i zwolennik słodkości znajdzie coś dla siebie i swoich bliskich. Na miejscu do słodkości można napić się kawy lub innych napojów.

- Sandomierz to takie piękne miasto, więc jak nie częstować łakociami mieszkańców i turystów? – mówi Elżbieta Witkowska właścicielka Cukierni Motycze. - Oferujemy ciasta domowe, które pieczemy od dawna, według naszych receptur. Według tych przepisów ciasta piekła moja mama. Idziemy także z duchem czasu i robimy galanterię cukierniczą mono porcje, babeczki, pavlove. Mamy makaroniki i budyniaczki. Wychwytujemy nowinki , które są modne w cukiernictwie. Dlatego mamy desery wege - dodała.

Nowy punkt Cukierni Motycze mieści się w Sandomierzu przy ulicy Staromiejskiej 44. Cukiernia czynna jest w tygodniu od godziny 10 do 19. W soboty od godziny 9 do 19. W niedzielę od 13 do 19.

Punkty cukiernicze działają już w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Gorzycach.

Zobaczcie zdjęcia: