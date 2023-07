Szklane atrakcje turystyczne Sandomierza. Zobacz wyjątkową historię miasta i inne propozycje. Zobacz zdjęcia

Szklany spacer to trasa wiodąca po Sandomierzu, na której zainstalowano sześć szklanych tablic. Pokazują one dawne oblicze starych konstrukcji i ulic. Więcej na kolejnych zdjęcoach

Sandomierz to perełka województwa świętokrzyskiego posiadająca wiele atrakcji turystycznych. Kilka z ich nawiązuje do szklanej historii miasta i stanowi unikat w skali kraju. Zobacz zdjęcia.

Szklane atrakcje turystyczne Sandomierza

Sandomierz to perełka województwa świętokrzyskiego, która zyskała na popularności za sprawą serialu „Ojciec Mateusz”. Tymczasem jest to miasto, które ma do zaoferowania o wiele więcej atrakcji turystycznych. Kilka z nich nawiązuje do szklanej historii Sandomierza i stanowi unikat w skali kraju, bo tylko tu można wybrać się na szklany spacer, a później usiąść na szklanej ławce. Na tym jednak nie koniec. Zobacz zdjęcia:

Jak przyznaje Marcin Marzec burmistrz Sandomierza współpraca z NSG Group – największą firmą funkcjonującą w Sandomierzu układa się od wielu lat bardzo dobrze. Szkło jako surowiec jest niezwykle szlachetne i piękne, od zawsze towarzyszy projektom związanym z infrastrukturą miejską. Jego kreatywne wykorzystanie w przestrzeni miasta i wspólne pomysły, które realizujemy z NSG Group przyczyniają się do poprawienia estetyki Sandomierza. Na szkle można wyeksponować wszystkie istotne informacje, ogranicza nas w tym zakresie tylko wyobraźnia, a tej nie brakuje współpracującym ze sobą pracownikom samorządu i firmy NSG Group. Bardzo się cieszę z przychylności, jaką cieszy się sandomierski samorząd w kontekście wspólnych działań. To wsparcie wiele znaczy i pokazuje, że NSG Group jest firmą, która doskonale rozumie model partycypacyjny miasta, oparty na współpracy najważniejszych podmiotów z Sandomierza na rzecz jego rozwoju, poprawy estetyki oraz wprowadzania innowacji.

Sandomierz – szklana stolica Polski

Punktem obowiązkowym wycieczki do Sandomierza zawsze będzie Rynek, Zamek Królewski, Brama Opatowska czy Furta Dominikańska zwana Uchem Igielnym. Ziemia sandomierska to jedyne miejsce na świecie, w którym występuje krzemień pasiasty. Dlatego to właśnie tu znajduje się niecodzienna rzeźba, prezentująca ogromny pierścień z tym pięknym kamieniem. Na liście sandomierskich atrakcji znajdują się też dwa wąwozy lessowe - Wąwóz św. Jacka Odrowąża zwany także staromiejskim oraz Wąwóz Królowej Jadwigi. To idealne miejsce, by schronić się przed upałem i podziwiać bogatą roślinność z fantazyjnymi korzeniami drzew na czele. To atrakcje, o których można przeczytać w każdym przewodniku turystycznym. Tymczasem odwiedzając Sandomierz należy pamiętać o tym, że jest to także miasto słynące ze szkła. Produkcja szkła w Sandomierzu ma bogatą historię, która sięga lat 30. XX wieku. Jej wpływ na rozwój gospodarczy miasta był tak duży, że w znacznej mierze wpłynął na jego obecny kształt. Szkło produkowane w sandomierskiej hucie rozchodzi się na cały świat w postaci szkła architektonicznego i szyb samochodowych. Trudno sobie wyobrazić, by szkła zabrakło w samym Sandomierzu. To właśnie tu można natknąć się na kilka unikatowych atrakcji turystycznych ze szkłem w roli głównej.

Szklany spacer po Sandomierzu

To trasa wiodąca po Sandomierzu, na której zainstalowano sześć szklanych tablic. Pokazują one dawne oblicze starych konstrukcji i ulic. Dzięki temu, że ich wizerunki zostały nadrukowane na transparentnych szybach, można porównać obecny stan zabytków z ich historycznym wyglądem. Ta przeźroczysta ekspozycja to wspólna inicjatywa huty szkła NSG Group oraz Muzeum Okręgowego i Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Tablice prezentują m. in. dawny klasztor Dominikanów z nieistniejącym już kościołem św. Marii Magdaleny i ulicę Podwale Górne. Do wykonania tablic posłużył specjalny rodzaj szkła antymikrobowego, które pod wpływem ekspozycji na promieniowanie UV zapewnia właściwości antymikrobowe i przeciwko wirusom otoczkowym. Znalezienie szklanych tablic nie jest trudne, a dodatkowo ułatwia to oficjalna strona miasta, na której znajduje się wirtualny spacer, wiodący śladem usytuowanych w mieście tablic. Trasę szklanego spaceru można śledzić również na urządzeniach mobilnych w aplikacji Traseo.

Szklane ławki

Na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu stoi 16 szklanych ławek, które zostały zaprojektowane i wykonane z okazji 15-lecia Festiwalu Filmów – Spotkań Niezwykłych. Każdą szklaną ławkę dedykowano wybranej postaci polskiej kinematografii dla uhonorowania jej twórczości. Można więc znaleźć tu ławkę Anny Dymnej czy Janusza Kondratiuka, którzy byli obecni podczas uroczystego odsłonięcia ławek. Miało to miejsce podczas Festiwalu Filmów i Spotkań Niezwykłych w 2018 roku. W ławkach zastosowano wielowarstwowe szyby laminowane Pilkington Optilam™. Do wykonania szyb wykorzystano rozwiązania stosowane m.in. dla podłóg szklanych, gdzie szkło nie jest tylko przeziernym elementem wypełniającym, ale jest również elementem konstrukcyjnym, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo użytkowników.

Wystawa czasowa Pilkington Automotive Poland na sandomierskim Rynku

Tego lata na sandomierskim Rynku można oglądać wystawę plenerową, która powstała z okazji obchodów 25-lecia Pilkington Automotive Poland. Na 24 tablicach zamieszczono zdjęcia z linii produkcyjnej oraz informacje w języku polskim i angielskim, które krok po kroku prezentującą proces produkcji szyb samochodowych. W ten sposób firma zaprasza za kulisy swojej codziennej pracy i uchyla rąbka kilku produkcyjnych tajemnic. To prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji, ale też miłośników ciekawostek i osób interesujących się technologią produkcyjną. Wystawa ma charakter czasowy i jest dostępna dla każdego za darmo, do 15 sierpnia.

Szklany taras widokowy na Bramie Opatowskiej

To kolejny wspólny projekt zrealizowany wraz z miastem, eksponujący działalność największej firmy w Sandomierzu. Szklane tafle, które są obecnie w fazie projektowania niebawem znajdą się na najwyższym punkcie widokowym miasta, którym jest jedyna, pozostała ze średniowiecznego systemu fortyfikacji miejskich brama warowna. Na szczycie obiektu będą znajdować się zabezpieczenia tarasu widokowego wykonane ze szkła. Dzięki transparentności tego materiału można umieścić na nim wiele ciekawych informacji. Na szkle zajdą się zarysy budowli znajdujących się w polu widzenia z Bramy Opatowskiej wraz z podpisami, dzięki czemu turyści będą mogli zorientować się na jaki zabytek spoglądają. Ponadto znajdzie się tam także informacja o miastach partnerskich Sandomierza. Będzie to swoista „róża wiatrów”, z której dowiemy się, które europejskie miasta współpracują z Sandomierzem i ile kilometrów dzieli ich od nadwiślańskiego grodu.

