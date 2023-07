Staropolskie żniwa na Nadbrzeziu. Piękny plenerowy pokaz w Sandomierzu. Zobacz zdjęcia i film

Staropolskie żniwa na Nadbrzeziu

Był to pokaz już trzeci plenerowo-obrzędowy przedstawiający pracę rolników w czasie żniw. Uczestnicy wydarzenia mogli oglądać przyjazd żniwiarzy furmanką do prac polowych, koszenie pszenicy, wiązanie i stawianie snopków. Była też biesiada przy akordeonie i grillu, a także przejazd furmanką z końmi.

Staropolskie żniwa w wykonaniu członków Koła Gospodyń Wiejskich „Nasze Sioło” z Zalesia Gorzyckiego to powrót do tradycji. Jak przystało żniwiarze przyjechali na pole furmanką prowadzoną przez dwa konie.

Po powitaniu prowadzący opowiedzieli, kiedy gospodarz decydował o rozpoczęciu żniw. Następnie w pole poszli gospodarze z kosami i sierpami. Panie wiązały snopki, a po pracy przygotowały posiłek.

Do pracy żniwnej zagoniono także gości. Za kosę złapali Marcin Marzec - burmistrz Sandomierza, starosta Marcin Piwnik i jego zastępca Paweł Niedźwiedź.

Jan Tabor, przewodniczący Koła Gospodyń Wiejskich „Nasze Sioło” w Zalesiu Gorzyckim powiedział, że pokaz to nie tylko kultywacja tradycji. - To pokazanie historycznych zachowań, bo większość z nas nie pamięta jak to wyglądało – powiedział Jan Tabor. - My to jeszcze pamiętamy i możemy pokazać, dzielimy się wiedzą, bo tak trzeba. Chodzi o to, aby pokazać ludziom młodym, ale nie tylko.

Staropolskie żniwa w Nadbrzeziu zgromadziły mieszkańców pobliskich domów, ale także mieszkańców z innych rejonów Polski. Z zaproszenia organizatorów skorzystały panie: Monika, Dominika, Anna ze Stowarzyszenia „Pleciugi” spod Lublina. - Jesteśmy pod ogromnym ważeniem, bo u nas tych zwyczajów się nie kultywuje – powiedziała pani Monika. - Podpatrzymy i przeniesiemy to w nasze regiony. My z kolei zajmujemy się plecieniem. Pleciemy nie tylko głupotki, ale także ze słomy.

Po żniwnym pokazie organizatorzy zaprosili na poczęstunek i muzykę płynąca z akordeonu.