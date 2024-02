Prasówka ze stycznia 2024. Sprawdź, co działo się w Sandomierzu. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Sandomierza najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Złodziej w galerii handlowej w Sandomierzu. Co ukradł?”?

Przegląd stycznia 2024 w Sandomierzu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Złodziej w galerii handlowej w Sandomierzu. Co ukradł? Z perfumerii na terenie galerii handlowej w Sandomierzu ktoś ukradł artykuły przemysłowe. Łączne straty sięgają 1600 złotych, przestępcy szuka policja. 📢 Kobieta z Sandomierza została oszukana w internecie 40-latka z Sandomierza wystawiła na sprzedaż w internecie buty. Ten kto odpowiedział na anons przesłał link do strony, na której miało dojść do sfinalizowania transakcji. Kobieta podała dane dające dostęp do jej rachunku, a oszuści zrobili z nich użytek. Z konta 40-latki zniknęło 8600 złotych. 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Sandomierzu padł piękny rekord! Zobacz nowe zdjęcia To absolutny rekord zbiórek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sandomierzu. Uzbierano 101 tysięcy 753 złote 90 groszy. To rekord w historii finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sandomierzu. Przed rokiem Orkiestra zagrała w Królewskim Mieście na kwotę 78 465, 54 złotych.

Prasówka luty Sandomierz: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Sandomierza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Narkotykowe zatrzymanie w Sandomierzu. Mężczyzna miał susz Sandomierscy policjanci wylegitymowali w weekend 27-latka i znaleźli przy nim porcję suszu. Na kolejną natrafili podczas przeszukania w mieszkaniu mężczyzny. Środek został wstępnie zidentyfikowany jako marihuana.

📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sandomierzu. Licytacje, występy i koncerty. Zobaczcie zdjęcia W Sandomierzu podczas 32.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było mnóstwa radości i atrakcji. Odbyła się tradycyjna kwesta dzięki wspaniałym wolontariuszom - zarówno w sobotę, jak i niedzielę. W niedzielę, w hali przy ulicy Patkowskiego przeprowadzono również emocjonujące licytacje wielu atrakcyjnych fantów w Siemashopie.

📢 Ponad 100 uczestników Marszu "Policz się z cukrzycą" w Sandomierzu. Zobacz kto się przyłączył Ponad 100 miłośników chodzenia z kijami przeszło w niedzielę w IV Marszu "Policz się z cukrzycą" w Sandomierzu podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kijkarze przyjechali z całego powiatu, by razem zdobyć sandomierską trasę i zakończyć marsz na Bulwarze Józefa Piłsudskiego. Po marszu był także czas na zapełnianie puszki i słodki poczęstunek.

📢 Sandomierz w 1984 roku. Oto jak wyglądało miasto. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak żyli sandomierzanie Jak wyglądał Sandomierz 40 lat temu? Jak żyli sandomierzanie? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1984. Jak było kiedyś, jak wyglądał Sandomierz - stolica dzisiejszego powiatu sandomierskiego?

📢 W Sandomierzu zostaje uruchomiona nowa linia komunikacji miejskiej. Rusza z początkiem lutego. Jak pojedzie? Od czwartku, 1 lutego w Sandomierzu zostaje uruchomiona nowa linia komunikacji miejskiej. Kursy odbywać się będą ulicą Powiśle, do tak zwanej Dębinki oraz ulicy Koćmierzów i Piaski. 📢 Szukasz pomysłu, gdzie spędzić wakacje 2024? Oto 5 powodów, dla których warto pojechać do Chorwacji Marzysz o wakacjach pełnych słońca, wspaniałej kuchni i bogatej historii? Chorwacja to idealne miejsce na twoje tegoroczne wakacje. Znajduje się na szczycie listy najgorętszych kierunków podróży w 2024 roku, a oto 5 powodów, dla których warto rozważyć podróż do tego urokliwego kraju.

📢 Wypadek w Sandomierzu. Piesza potrącona na pasach Na ulicy Armii Krajowej w Sandomierzu doszło w poniedziałkowe przedpołudnie do wypadku. Policjanci przekazywali, że volkswagena passat, za którego kierownicą siedział 69-latek potrącił na pasach 56-latkę. Kobieta trafiła do szpitala. 📢 Część mieszkańców Sandomierza i instytucji płaci od stycznia mniej za ciepło. Zobacz, kto skorzystał z obniżki W Sandomierzu od pierwszego stycznia nastąpiła obniżka taryfy dla mieszkańców Starego Miasta i budynków zlokalizowanych przy Parku Miejskim oraz instytucji zajmujących w tym rejonie miasta lokale. Tańsze jest ciepło produkowane w kotłowniach gazowych. Następną obniżkę władze Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zapowiadają na dzień 1 kwietnia. 📢 10. Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia w Zamku Królewskim w Sandomierzu. Posłuchaj i zobacz zdjęcia W Zamku Królewskim w Sandomierzu odbył się 10. Koncert Kolęd i Hymnów Prawosławnych. Zebrani w Sali Rycerskiej muzeum mogli usłyszeć wykonanie najpiękniejszych pieśni mówiących o Bożym Narodzeniu.

📢 Na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu upamiętniono 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Zobacz zdjęcia O powstańcach walczących za wolną i niepodległą Polskę mówili uczestnicy sandomierskich obchodów upamiętniających 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Wiązanki kwiatów i znicze zapalono między innymi na mogile porucznika Ignacego Marynowskiego. 📢 W Sandomierzu stanęły ładowarki do samochodów elektrycznych Dwie ładowarki do samochodów elektrycznych stanęły na parkingu przy siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. To ukłon w stronę mieszkańców Królewskiego Miasta, którzy już są lub zamierzają stać się posiadaczami samochodu elektrycznego. Dostęp do ładowarek jest całodobowy, jednak wcześniej należy wykupić odpowiednią kartę w Biurze Obsługi Klienta. 📢 W Sandomierzu powstanie drugi dom dziennego pobytu dla seniorów. Tym razem w lewobrzeżnej części miasta W Sandomierzu powstanie drugi Dom Dziennego Pobytu Senior Plus dla osób w jesieni życia. Tym razem placówka powstanie w lewobrzeżnej części miasta. - Kolejny dom dla seniorów musi powstać, bo takie są oczekiwania osób w jesieni życia, które od dawna upominają się o placówkę w lewobrzeżnej części miasta – tłumaczy Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza.

📢 Nowe przeznaczenie baszty oktagonalnej przy Zamku Królewskim w Sandomierzu. Co tam powstanie? Baszta oktagonalna, stojąca na dziedzińcu, w sąsiedztwie Zamku Królewskiego w Sandomierzu zostanie na nowo zagospodarowana. Po remoncie stanie się miejscem, gdzie powstanie kasa biletowa i księgarnia. Są także plany utworzenia przejścia łączącego ją z zamkiem. 📢 W Sandomierzu oszust podawał się za pracownika banku Do 27-latka z Sandomierza zadzwonił w środę człowiek podający się za pracownika banku. Mówił, że coś poszło nie tak z internetową transakcją i prosił, by 27-latek wysłał kod blik. Mieszkaniec Sandomierza wysłał ostatecznie dwa kody. Stracił w ten sposób sześć tysięcy złotych.

