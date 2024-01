W Sandomierzu stanęły ładowarki do samochodów elektrycznych

Zapowiedź o montażu ładowarek pojawiła się już przed wakacjami. - Trochę to trwało ze względu na uzyskanie pozwoleń, odbiory ładowarek, jednak dziś możemy je oficjalnie zaprezentować – powiedział Rafał Binięda, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu. - Ładowarki są po odbiorach, gotowe do użytku, czekamy na klientów.

Prezes Binięda przypomniał, że od lutego ubiegłego roku spółka jest elektrociepłownią i produkuje własną energię elektryczną. - Dzięki temu możemy w bardzo przystępnej cenie zaoferować ten prąd do samochodów elektrycznych.

- Cena wynosi 99 groszy za kilowatogodzinę. To nawet do 40 procent taniej, od prądu, jakim posiadacze elektrycznych aut dysponują we własnych gniazdkach. Zapraszam klientów do naszego biura na podpisanie umów. Jeżeli okaże się, że klienci będą chcieli korzystać z ładowarek incydentalnie wówczas bez problemu możemy taką usługę uruchomić i dopiąć czytnik - powiedział prezes.

Ładowarki są widoczne w ogólnopolskim systemie, dzięki czemu klient na stronie internetowej może zobaczyć czy w danym momencie jest wolna.

Nie wykluczone, że w przyszłości ładowarki do samochodów elektrycznych staną także w obrębie Starego Miasta. Władze spółki planują wystąpić z taką propozycją do burmistrza Sandomierza, aby ten wskazał im miejsce, gdzie takie ładowarki będzie można zamontować. Warunkiem oczywistym będzie bliskość sieci energetycznej.