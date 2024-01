Roztańczony jubileusz 15-lecia Zespołu Tańca Ludowego Sędomir w Sandomierzu połączony z obchodami Dnia Babci i Dziadka

Jubileusz 15-lecia Zespołu Tańca Ludowego Sędomir w Sandomierzu

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej numer 3 z trudem pomieścili się dziadkowie i babcie, rodzice uczniów, obecni i byli członkowie zespołu oraz zaproszeni goście. Jubileuszowy koncert dedykowany babciom i dziadkom nagrodzono gromkimi brawami, a na niejednej twarzy pojawiła się łza wzruszenia. Jubileusz zespołu uświetnił okolicznościowy koncert, a zebrani obejrzeli specjalnie na tę okazję przygotowany polonez.

Założycielem zespołu „Sędomir” była Halina Miłek, która zainicjowała także zespół „Ziemia Sandomierska”. Zespół liczy około 40 osób. Obecnie udzielają się w nim same dziewczęta w wieku od 7 do 14 lat. To uczennice z całego powiatu.

Choreografem zespołu od 2020 roku jest Iwona Tomczyk ze Stalowej Woli, która tłumaczy, że zespół ma w repertuarze tańce regionalne i narodowe. - Tańczymy kujawiaka, krakowiaka, suitę tańców lasowiackich, suitę tańców żywieckich i śląskich – wyliczyła. - Ćwiczymy dwa razy w tygodniu. Zapraszamy do nas także chłopców.