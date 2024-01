Sandomierz w 1984 roku. Oto jak wyglądało miasto. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak żyli sandomierzanie Agata Kowalczyk

Jak wyglądał Sandomierz 40 lat temu? Jak żyli sandomierzanie? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1984. Jak było kiedyś, jak wyglądał Sandomierz - stolica dzisiejszego powiatu sandomierskiego?