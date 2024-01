W Sandomierzu powstanie drugi dom dziennego pobytu dla seniorów. Tym razem w lewobrzeżnej części miasta

W Sandomierzu powstanie drugi dom dziennego pobytu dla seniorów

Dom Dziennego Pobytu Senior Plus został oficjalnie otwarty w prawobrzeżnej części Sandomierza. To pierwsza tego typu placówka w mieście, w której 14 mieszkańców może wspólnie spędzać czas, realizować…

Jak mówi burmistrz Marcin Marzec życie pokazało, że jedna placówka na terenie Sandomierza to zbyt mało. Dlatego miasto wystąpiło do wojewody z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z programu rządowego w wysokości 400 tysięcy złotych. - Często zdarzało mi się przebywać w Domu przy ulicy Baczyńskiego i radość tych osób, to, że mogą z mogą być ze sobą i wyjątkowa pani Ewa, powoduje, że taka placówka ma sens. Poza tym jest to tańsza forma dla samorządu pomocy osobom potrzebującym od umieszczania ich w domu pomocy społecznej - dodał burmistrz Marzec.