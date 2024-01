Kobieta z Sandomierza została oszukana w internecie Michał Nosal

40-latka z Sandomierza wystawiła na sprzedaż w internecie buty. Ten kto odpowiedział na anons przesłał link do strony, na której miało dojść do sfinalizowania transakcji. Kobieta podała dane dające dostęp do jej rachunku, a oszuści zrobili z nich użytek. Z konta 40-latki zniknęło 8600 złotych.