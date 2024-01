Część mieszkańców Sandomierza i instytucji płaci od stycznia mniej za ciepło. Zobacz, kto skorzystał z obniżki

Część mieszkańców Sandomierza i instytucji płaci od stycznia mniej za ciepło

Obniżka taryfy dotyczy lokali znajdujących się na starym mieście, oraz przy ulicy Słowackiego, Ogrodowej i kilku przyległych ulicach wokół miejskiego parku.

Jak tłumaczy Rafał Binięda, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu, obniżka cen za ciepło była możliwa dzięki temu, że spółka kupiło gaz na ten rok w atrakcyjnej cenie. Prezes tłumaczy także, że wystąpienie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z grupy zakupowej, do której należy miasto Sandomierz, ościenne gminy, opłacało się. - Wiem po jakiej cenie zakupiło gaz miasto i pozostałe podmioty z grupy zakupowej - powiedział Rafał Binięda. - My jako przedsiębiorstwo kupiliśmy gaz o około 30 procent mniej, od grupy zakupowej.

Obniżka taryfy wyniesie około 35 procent. Najbardziej odczują ją klienci indywidualni, którzy do tej pory nie korzystali z ochrony taryfowej - tłumaczy Rafał Binięda. - To lokale użytkowe zajmowane przez firmy, restauracje, banki, starostwo powiatowe. Ponieważ mieszkańcy już korzystali z tej ochrony to dla nich ta obniżka nie będzie tak znaczna. Jednak już wiemy, że zaliczki na starym mieście zostały obniżone o 20 procent.