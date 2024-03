Przegląd tygodnia z 3.03.2024 w Sandomierzu. Najważniejsze wydarzenia od 25.02 do 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Sandomierz, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Uroczystość upamiętniająca żołnierzy walczących o niepodległość ojczyzny w czasie II wojny światowej i prześladowanych w czasie terroru sowieckiego odbyła się w Sandomierzu w piątek, 1 marca. Uroczystości zakończyła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Sandomierzu.

Sandomierskie amazonki otrzymały od starosty Marcina Piwnika fantom do badania jąder. Po fantomie do badania piersi, to już kolejny sprzęt demonstracyjny, który będzie wykorzystywany do szeroko pojętej edukacji i promocji w kierunku chorób nowotworowych.