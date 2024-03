Sandomierskie uroczystości upamiętniające ofiary terroru niemieckiego w latach 1939 – 1945

Sandomierskie uroczystości upamiętniające ofiary terroru niemieckiego

Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej w Bazylice Katedralnej w intencji ofiar.

Następnie uczestnicy obchodów udali się pod pomnik upamiętniający ofiary terroru niemieckiego w latach okupacji 1939-1945. Przy udziale kombatantów, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli stowarzyszeń i służb mundurowych, harcerzy oraz młodzieży szkolnej w Sandomierzu oddano honor sandomierskim patriotom. Przedstawicielom kwiatu inteligencji sandomierskiej, którzy zostali uwięzieni, następnie pozbawieni życia, torturowani, represjonowani przez faszystowskiego najeźdźcę.

Tej części wydarzenia towarzyszyły okolicznościowe wystąpienia oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 według szacunku Biura Odszkodowań Wojennych z 1946 roku Polska utraciła ponad 6 milionów obywateli. Zginęło 220 osób na 1000 mieszkańców. Po zakończeniu działań wojennych okupanci niemieccy od jesieni 1939 roku do 1943 roku przystąpili do realizacji tak zwanej Akcji Inteligencja – AB. 16 marca 1942 roku gestapo wraz z żołnierzami SS i Wehrmachtu, w nocy i o świcie, wdzierali się do domów sandomierzan i aresztowali przedstawicieli miejscowej inteligencji. Byli to między innymi: księża, nauczyciele, urzędnicy magistratu, studenci, sędziowie, uczniowie, lekarze i farmaceuci oraz wojskowi, policjanci, przedstawiciele świata literackiego. Po torturach, które miały miejsce w sandomierskim zamku, większość osób została przetransportowana do obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau. Niemcy dokonali aresztowań około 200 osób z Sandomierza i powiatu sandomierskiego.