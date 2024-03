W Szkole Podstawowej numer 1 w Sandomierzu obchodzono Dzień Patrona – Mikołaja Kopernika. Były ciekawe wydarzenia

W Szkole Podstawowej numer 1 w Sandomierzu obchodzono Dzień Patrona

Dzień patrona to także okazja do rozstrzygnięcia konkursów plastycznych i literackich poświęconych Mikołajowi Kopernikowi podczas uroczystego apelu, na którym uczniowie obejrzeli również tematyczne przedstawienie w wykonaniu uczniów starszych klas.

Uczniowie klasy VI b i VIII a wykonali piosenki o kosmosie, zaprezentowali układy taneczne, nawiązujące do ruchu planet wokół Słońca, co miało symbolicznie odzwierciedlać odkrycia astronomiczne Kopernika. Nie zabrakło także dynamicznych scen, na których uczniowie jeździli na rolkach.

Przedstawienie było nie tylko okazją do przypomnienia postaci Mikołaja Kopernika, ale także do eksploracji tajemnic kosmosu poprzez muzykę i taniec. Uczniowie wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem, co z pewnością przyczyniło się do pozytywnego przeżycia tego wydarzenia przez wszystkich uczestników.

Dyrektor szkoły Marcin Sykucki wspólnie z nauczycielami pogratulował uczestnikom i zwycięzcom konkursów.

Zobacz galerię zdjęć z Dnia Patrona w Szkole Podstawowej numer 1 w Sandomierzu