Piotr Bukartyk zagra koncert w Sandomierzu. Zapowiada się ciekawy występ mistrza słowa i dźwięku

Piotr Bukartyk wystąpi w Sandomierzu

Koncert odbędzie się w ramach jubileuszowej trasy pod nazwą "40 lat z hakiem" i będzie zwieńczeniem Finału I Konkursu recytatorskiego pn. "Słowem malowane: Miłość niejedno ma imię". Bilety są dostępne w sprzedaży na stronie kupbilecik.pl od czwartku, 22 lutego oraz w Centrum Informacji Turystycznej od piątku, 23 lutego.

Piotr Bukartyk to w świecie polskiej piosenki postać absolutnie wyjątkowa. Znakomity autor i kompozytor wykonywanych przez siebie piosenek, od lat wymyka się prostym klasyfikacjom, z upodobaniem mieszając muzyczne style. Przyrządzony w ten sposób koktajl przyprawia monologami – pikantnymi, ale nieprzekraczającymi granic dobrego smaku. Przyjdźcie spróbować!

Jedyny felietonista w piosence od czasów Wojciecha Młynarskiego!

Pisze do rymu i układa do niego melodie, a potem to śpiewa. Od szesnastu lat współpracuje z Wojciechem Mannem, który jest jego pierwszym recenzentem. Występuje w duecie z Krzysztofem Kawałko (gitara) lub z zespołem AJAGORE. Ma też swój fanklub.

To oczywiste, że uwielbia się chwalić i mógłby tu godzinami rozprawiać o swoich wiekopomnych osiągnięciach, ale ponieważ pisząc to patrzy sobie na ręce, doda tylko, że żadna z ponad sześciuset napisanych piosenek nie przyniosła mu jak dotąd większych pieniędzy, a poza tym jest łysy i - jak twierdzi żona - mógłby trochę schudnąć.