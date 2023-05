Prasówka 28.05.2023 z całego tygodnia w Sandomierzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przy sandomierskim szpitalu powstał Skwer Amazonek. To serce wypełnione lawendą i pelargoniami. Skwer to podziękowanie od Amazonek dla szpitalnego personelu za opiekę i udzielane wsparcie.

Zwiedzanie Bramy Opatowskiej, Podziemnej Trasy Turystycznej i Muzeum Zamkowego w Sandomierzu w piątek, 26 maja w Dniu Matki to ciekawa oferta na spędzenie czasu. W tym wyjątkowym dniu sandomierskie atrakcje turystyczne można zwiedzać za symboliczną złotówkę.

Kayah kocha podróże i poznawanie nowych zakątków świata. Polska gwiazda piosenki od czasu do czasu inwestuje zarobione pieniądze w nieruchomości. Jakiś czas temu Kayah była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro, ale malownicze Włochy są jej szczególnie bliskie. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował w wyjątkowy apartament w sercu miasta. Zobacz, jak się urządziła piosenkarka w domu w Wenecji. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego domu Kayah.

W środę, 24 maja ósmoklasiści z całego kraju zmagają się z testem z matematyki w ramach tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Matematyka, podobnie jak na maturze, zawsze budzi wśród zdających największy stres. Co przed egzaminem mówili uczniowie Szkoły Podstawowej numer 1 w Sandomierzu?

Samochód bez kierowcy uderzył w wiatę przystanku w centrum Sandomierza. Właścicielka auta została surowo ukarana.

Policjanci patrolujący w weekendową noc Sandomierz zwrócili uwagę na audi stojące w pobliżu nieczynnego sklepu rolniczego. Zauważyli, jak mężczyzna zamyka bagażnik, w którym są metalowe elementy.

Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Liceum imienia świętej Królowej Jadwigi w Sandomierzu świętują jubileusz 25-lecia. Jednym z wydarzeń zorganizowanych na te okoliczność jest piknik z licznymi atrakcjami, jaki od godzin popołudniowych trwa na placu przy szkole.

