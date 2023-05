Skwer amazonek powstał przy szpitalu w Sandomierzu. To serce wypełnione lawendą. Zobacz zdjęcia

Skwer amazonek w Sandomierzu

Starosta dodał, że skwer to także dodatkowe miejsce dla przestrzeni szpitala. - Panie amazonki ciągle mają nowe pomysły, ciągle lubią zaskakiwać – powiedział Marcin Piwnik. - To panie wyszły z inicjatywą, żeby na terenie szpitala powstało serce z lawendy. - Pierwotnie mieliśmy inne plany, inną lokalizację, jednak w finale, gdy byliśmy na wizji lokalnej to wybraliśmy to miejsce, obok Centrum Zdrowia Psychicznego. Jest tu dużo miejsca i możliwość dalszego rozwoju. Znając nasze amazonki, to za chwilę będzie nowy pomysł na wykorzystanie tego miejsca. Dziękuję wszystkim amazonkom za tą inicjatywę i to serce. Amazonki zbierają także nakrętki do serca przy szpitalu. Włączają się w szereg akcji profilaktycznych, więc to miejsce jest jak najbardziej wskazane, żeby ten skwer tu powstał.