XIX Konkurs Wiedzy o Sandomierzu dla przedszkolaków. Znamy zwycięzcę. Zobacz zdjęcia

XIX Konkurs Wiedzy o Sandomierzu dla Przedszkolaków

Podobnie, jak w ubiegłym roku, konkurs przybrał formę gry terenowej. Dzieci wraz z opiekunami oraz przewodnikami PTTK wyruszyły w miasto, aby odnaleźć wszystkie punkty znajdujące się na trasie gry. Zadanie wymagało skupienia, doskonałej współpracy w grupie oraz zaangażowania.

Celem konkursu było poznanie legend, tradycji i historii Sandomierza oraz rozpoznawanie zabytków. Wiedza o małej ojczyźnie, w której dzieci na co dzień funkcjonują przyczynia się przede wszystkim do poznawania i pielęgnowania wartości kulturowych od najmłodszych lat. Forma, w jakiej organizowany jest konkurs zachęca dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, ruchu na świeżym powietrzu oraz krzewi poczucie tożsamości i przynależności kulturowej.

Na starcie, na drużyny przedszkolne czekał Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, który po przywitaniu dzieci i wspólnych zdjęciach, wystartował każdą z grup motywując do aktywnego uczestnictwa w tej niecodziennej zabawie. Na mecie jako pierwsze zameldowało się Przedszkole nr 6 – drużyna Królowej Jadwigi. Dzieci otrzymały dyplom, upominki oraz obraz przedstawiający Sandomierz, który będzie przypominał im o tej wyjątkowej przygodzie i będzie bodźcem do dalszego zdobywania wiedzy o mieście.