Akcja policji w Sandomierzu. Kradzież złomu i błyskawiczne zatrzymanie

- Okazało się, że to złom dopiero co skradziony ze wspomnianego sklepu. 32-latek i jego 24-letnia pasażerka zostali zatrzymani. Kobieta była poszukiwana, bo ma do odsiedzenia sto dni kary za kradzież – informował młodszy aspirant Michał Ordon z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

W domu 32-latka policjanci znaleźli elektronarzędzia. Trwa ustalanie, czy i one nie pochodzą z kradzieży.