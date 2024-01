Prasówka 21.01.2024 z całego tygodnia w Sandomierzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Sandomierz, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dwie ładowarki do samochodów elektrycznych stanęły na parkingu przy siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. To ukłon w stronę mieszkańców Królewskiego Miasta, którzy już są lub zamierzają stać się posiadaczami samochodu elektrycznego. Dostęp do ładowarek jest całodobowy, jednak wcześniej należy wykupić odpowiednią kartę w Biurze Obsługi Klienta.

Dzień Babci to wyjątkowy dzień w roku. To święto daje okazję, by podziękować babciom po prostu za to, że są lub też ciepło wspomnieć te, które już odeszły. Z tej możliwości, nierzadko również w social mediach, korzystają także celebryci. W poprzednich latach już wielokrotnie gwiazdy, między innymi Edyta Herbuś oraz Anna Lewandowska, z okazji Dnia Babci opublikowały zdjęcia i ciepłe słowa. Zobacz zdjęcia gwiazd z babciami i rodzinne wspomnienia.