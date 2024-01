Nowe przystanki w Sandomierzu cieszą oczy, jednak brakuje na nich niezbędnego wyposażenia? O co proszą pasażerowie?

Nowe przystanki w Sandomierzu bez rozkładów jazdy

Montaż nowych wiat przystankowych odbywał się z poślizgiem, a wykonawcę zastała zima. Opóźnienie jak przypomina burmistrz Marcin Marzec to następstwo awarii linii produkcyjnej. - Zgodnie z planem inwestycja miała się zakończyć pod koniec października – przypomina burmistrz. - Ale z powodu awarii linii produkcyjnej termin został przesunięty na koniec listopada. Potem był problem z szybami. Pierwszego grudnia powiedziałem, że nie wydłużam terminu, ale jeszcze dwa tygodnia grudnia prace trwały. https://sandomierz.naszemiasto.pl/rewolucja-przystankowa-w-sandomierzu-po-przebudowie-czesc/ar/c1-9379673

Wymiana i przebudowa wiat przystankowych w Sandomierzu była ostatnim elementem dużego projektu modernizacji transportu miejskiego, w ramach którego zakupiono nowoczesne autobusy. O wyborze wiat zdecydowali miejscy urzędnicy, którzy dokonali wyboru w oparciu o kilka propozycji przedstawionych przez firmę, która wygrała na to zadanie przetarg.

Nowe wiaty już stoją. Jednak pasażerowie zwracają uwagę, że brakuje na nich rozkładów jazdy. - Rozkłady jazdy już powinny być, bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o rozkładach i wydałem polecenie, aby te rozkłady, które mamy zostały powieszone – tłumaczy Marcin Marzec. - Z przystanków korzysta nie tylko nasza, miejska komunikacja. Są prywatne linie. Chcieliśmy to zrobić estetycznie w przygotowanej do tego celu gablocie i uniknąć sytuacji z poprzednich lat, kiedy każdy przewoźnik rozklejał rozkłady jak chciał. Wyglądało to nieestetycznie.

Intencją sandomierskich urzędników było wydrukowanie wszystkich rozkładów jazdy dostarczonych przez przewoźników i powieszenie ich w gablocie. - Niestety, nie mamy rozkładów od wszystkich przewoźników, dlatego rozwieszamy to co mamy, a pozostali jak przyślą to jakoś je tam umieścimy – dodał burmistrz. - Będziemy otwierać gabloty i wklejać te rozkłady.