Nadchodzą podwyżki za ciepło w Sandomierzu. Ale są wyjątki. Kto nie zapłaci więcej?

Nadchodzą podwyżki za ciepło w Sandomierzu

Od 1 kwietnia Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu wprowadza nowe taryfy za ciepło

Rafał Binięda prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu zapowiadając nowe, wyższe stawki za ciepło podzielił odbiorców na cztery grupy. Dodał także, że na wzrost cen niewątpliwie wpłynął wzrost stawki VAT na ciepło o 15 procent, co miało miejsce w styczniu tego roku. - Jest to rzecz niezależna od nas, mieszkaniec musi za to zapłacić, jest to poza nami - tłumaczył prezes Binięda.

W przypadku największego odbiorcy ciepła Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wzrost cen w porównaniu do roku 2022, będzie na poziomie 10, a może nawet 12 procent. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego, w prawobrzeżnej części Sandomierza zanotuje wzrost cen także w granicach 10 lub 12 procent.

- Stare miasto czyli kotłownie gazowe i mieszkańcy przy parku, na ulicy Słowackiego i Mickiewicza tam podwyżek nie będzie, ceny gazu są zagwarantowane do końca roku - wyjaśnia prezes Binięda. - Dla około 300 mieszkańców na nowym mieście, przy ulicy Maciejowskiego, którzy mają indywidualne ciepłomierze, i którzy rozliczają się z faktycznego zużycia, wzrost cen będzie w granicach 30 procent. Trzeba jednak zauważyć, że ci mieszkańcy mieli ceny na bardzo niskim poziomie. To wynikało stąd, że był indywidualny pomiar, nie było formy zaliczkowej.