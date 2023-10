W Sandomierzu trwa remont dachu na wiacie, na zielonym ryneczku. Handlującym i kupującym przestanie padać na głowę

W Sandomierzu trwa remont dachu na wiacie, na zielonym ryneczku

Na remont dachu, hali targowej na zielonym ryneczki przy Placu 3 Maja w Sandomierzu handlujący czekali od ponad roku. Wtedy to podczas porywistego wiatru zostało uszkodzone i porwane jedno z pokryć na dachowym przęśle. Po elemencie dachu pozostała dziura, przez którą padał deszcze i śnieg. Wymiany wymagały także pozostałe elementy dachu, które w wielu miejscach były popękane. Dochodziło do podcieków wody.

- Dach to jedyna osłona przed deszczem i śniegiem, bo jak widać wiata nie ma osłon z boku. Dlatego praca w warunkach kiedy z boku zawiewa wiatr a czasami deszcz i śnieg i jeszcze z góry się leje do przyjemnych nie należy. Tym bardziej, że każdy z nas płaci za miejsce do handlu, i mimo niedogodności ta opłata nie została zmniejszona - mówi jeden z handlujących.