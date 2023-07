Zmiana wizerunku ronda na ulicy Wojska Polskiego w Sandomierzu Wiemy, jak będzie wyglądał. Zobacz zdjęcia

Zmiana wizerunku ronda na ulicy Wojska Polskiego w Sandomierzu

Prace remontowe na ulicy Wojska Polskiego w Sandomierzu idą pełną parą. Przebudowę prowadzi powiat sandomierski, gdyż leżąca w centrum miasta ulica Wojska Polskiego należy do dróg powiatowych. To kontynuacja inwestycji - remontu ulicy Różanej, która została oddana do użytku w lutym tego roku.