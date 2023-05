W Sandomierzu powstanie nowa fontanna. Wiemy gdzie stanie i jak będzie wyglądała

W Sandomierzu powstanie nowa fontanna

Jak zapowiada prezes Bolewski fontanna będzie uzupełnieniem przestrzeni otwartego ponad trzy lata temu pięknego Parku Osiedlowego przy Osiedlu Huta w Sandomierzu. - Nasz park to nie jest duży teren, jednak wielu osobom park kojarzy się z fontanną, dlatego spełniamy to oczekiwanie - zapowiada Andrzej Bolewski. - W naszej przestrzeni zaistnieje nieduży obiekt. Elementem wiodącym będzie "zakochana para". Przygotowujemy się do tego projektu od jakiegoś czasu. Pozwoli nam to uatrakcyjnić nasz park i jego przestrzeń. Dzięki tej fontannie będzie emanowało więcej ciepła.

Fontanna stanie na trawniku w pobliżu alejki przy ziołowym zakątku. Jej centrum będzie stanowiła rzeźba przedstawiająca zakochaną parę. Dla zwiększenia atrakcyjności jej podstawa zostanie podświetlona.

Park Osiedlowy przy ulicy Baczyńskiego, przy Hucie Szkła, w prawobrzeżnej części Sandomierza zajmuje około pół hektara. To jedno z ładniejszych miejsc służących odpoczynkowi i relaksowi na terenie Sandomierza.