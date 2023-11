Stara piekarnia w Sandomierzu kupiona przez Muzeum Zamkowe. Zobacz co tam powstanie

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu kupiło budynek po dawnej piekarni

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu doktor habilitowany Mikołaj Getka-Kenig przypomina, że z chwilą kiedy objął fotel dyrektora chciał zmienić tę sytuację i powiększyć bazę lokalową muzeum.

- Chcieliśmy, aby to co mamy najcenniejsze, czyli nasze zbiory, żeby miały jak najlepsze warunki przechowywania, ale też abyśmy mogli powiększać tę naszą kolekcję – przyznał Mikołaj Getka-Kenig. - Trzon naszych zbiorów to archeologia w znacznej mierze powiększana w ciągu roku. To musimy gdzieś pomieścić, w odpowiednich warunkach - dodaje.