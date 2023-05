Przetarg na remont basenu zakończył się fiaskiem. Zastępca burmistrza Sandomierza, Janusz Stasiak, zapewnia, że nie zostanie zamknięty

Remont "Błękitnej Fali" w Sandomierzu oddala się

Na przebudowę pływalni "Błękitna Fala" która służy mieszkańcom od 22 lat miasto przeznaczyło 16,7 miliona złotych, z czego 16 milionów złotych, to dofinansowanie z Rządowego Fundusz "Polski Ład". Na wykonanie robót w krytej pływalni "Błękitna Fala" w Sandomierzu wykonawca miał mieć dwa lata od momentu podpisania umowy.

Pod koniec lutego tego roku gmina Sandomierz ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj". To przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń.

Wielkie zmiany na krytej pływalni w Sandomierzu. Niebawem ruszy remont basenu. Co będzie wyglądać inaczej? Władze miasta ogłosiły postępowanie przetargowe na przebudowę "Błękitnej Fali". Jeśli przy…

Niestety pierwsze rozstrzygnięcie przetargowe zakończyło się fiaskiem. Miasto na inwestycje przeznaczyło niecałe 16 milionów złotych, tymczasem oferent zaproponował 19 i pół miliona złotych. - Różnica wyniosła trzy i pół miliona złotych brutto - przypomina Janusz Stasiak. - Taka kwota była nie do przyjęcia dla naszego budżetu w tych trudnych czasach.

Co dalej? - Drugi przetarg na remont basenu rozpiszemy niezwłocznie, kiedy w najbliższych dniach zostanie przedłużona promesa - dodaje Janusz Stasiak. - Szacujemy, że w listopadzie tego roku zakończy się przetarg i wybierzemy wykonawcę. Jest to bardzo trudna inwestycja ze względów technologicznych. W przypadku basenu, w ostatnich latach bardzo zaostrzyły się normy sanitarne, technologiczne i środowiskowe. Nie można sobie tak po prostu chlorować, jak to było dawniej.

Wiceburmistrz Stasiak zapewnia, że fiasko pierwszego przetargu na kompleksowy remont basenu i co za tym idzie brak konieczności zamknięcia "Błękitnej Fali" nie oznacza, że basen zostanie zamknięty. - Basen będzie funkcjonował, nie mamy innego wyboru - dodaje wiceburmistrz. - Tam są zatrudnieni ludzie. Bez sensu byłoby go zamykać. Musimy znaleźć pieniądze na jego dalsze funkcjonowanie - dodał.