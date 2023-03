W Sandomierzu staną ładowarki do samochodów elektrycznych. Chętni mogą zgłaszać się do miejskiej spółki ciepłowniczej

W Sandomierzu staną ładowarki do samochodów elektrycznych

Kolejnym atutem przemawiającym na korzyć montażu ładowarek, jest fakt, że od lutego działa już silnik kogeneracyjny. Silnik zasilany gazem ziemnym produkuje prąd oraz ciepło. - Z racji tego, że jesteśmy producentem prądu i energii, chcemy postawić na terenie naszego przedsiębiorstwa ładowarki do samochodów elektrycznych - zapowiada prezes spółki. - Nie ma samochodów, bo nie ma gdzie ładować. Nie ma po co stawiać ładowarek, bo nie ma samochodów i kółko się zamyka. Wychodzimy naprzeciw do mieszkańców, którzy mają już samochody elektryczne lub myślą o jego zakupie.

Pomysł na montaż ładowarek do samochodów elektrycznych przyniosło życie. - Samochody elektryczne są bardzo charakterystyczne, bo mają zielone tablice i kilka aut jeździ już po Sandomierzu - mówi Rafał Binięda Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu. - Mam deklarację, że jeśli u nas tanie ładowarki staną, to będą z niej korzystać.

Do korzystania z ładowarek ma zachęcić między innymi lokalizacja. Teren sandomierskiej ciepłowni graniczy z osiedlem mieszkaniowym i zabudową jednorodzinną. Ładowarki staną przy głównej bramie, na parkingu przedsiębiorstwa.

Prezes Rafał Binięda zapewnia, że cena prądu w ładowarkach będzie na tym samym poziomie co w sieci. - Prosimy o zgłaszanie się do Biura Obsługi Klienta naszego przedsiębiorstwa mieszkańców, którzy myślą o zakupie samochodu, lub już go mają i chcieliby korzystać z naszych ładowarek - zaprasza prezes Binięda. - Jeżeli będzie taka potrzeba nawet od przyszłego miesiąca będziemy mogli te ładowarki postawić. Nie będzie to handel, tylko sprzedaż z własnej produkcji, więc mamy gwarancję zapewnienia bardzo dobrej ceny.