Ulica Milberta w Sandomierzu do remontu. Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą. Zobacz zdjęcia

Będzie remont ulicy Milberta w Sandomierzu

Na remont ulicy Milberta czekano kilkadziesiąt lat. Jak mówi radna Kazimiera Bednarska, która mieszka przy sąsiedniej ulicy remont był konieczny ze względów poprawy bezpieczeństwa.

- Jest tu zakręt, na którym bardzo często dochodzi do kolizji i wypadków. - tłumaczy radna. - Nawierzchnia ulicy przypomina szwajcarski ser. Przy ulicy powstaje osiedle domków jednorodzinnych, jest stacja ratownictwa medycznego, a w sąsiedztwie szpital. Jest to ulica, która ma bardzo wielu użytkowników. W przyszłości ma tu powstać filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Kielc. Jest to teren inwestycyjny dla naszego miasta - dodała radna.