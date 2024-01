Rondo Sandomierskich Radiotechników w Sandomierzu oficjalnie otwarte. Piękna uroczystość z wojskową oprawą

- Zaczęło się od tego, że podpułkownik Paweł Czajkowski wystąpił do Rady Miasta Sandomierza z inicjatywą, by rondo miało nazwę „Rondo Sandomierskich Radiotechników” – przypomniał starosta. - Rada Miasta uchwaliła stosowna uchwałę . Następnie kolejny dowódca jednostki podpułkownik Grzegorz Kobylarz wspólnie z powiatem sandomierskim i miastem Sandomierz przyczynił się do tego, że to rondo powstało. Dziś jest ze mną kolejny dowódca jednostki ppłk Wojciech Kuśmierczyk, który to rondo otwiera.