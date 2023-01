Trwa wielka przebudowa sandomierskiej giełdy owocowo-warzywnej. Zobacz zdjęcia z placu budowy. Co zostanie zrobione?

Trwa przebudowa sandomierskiej giełdy. Jak idą prace?

Obecnie na placu targowym prowadzone są prace rozbiórkowe. Przestrzeń do handlu na targowisku została znacznie ograniczona.

Jak przypomina Janusz Stasiak, zastępca burmistrza Sandomierza, zgodnie z założeniem przetargu, zakres prac został podzielony na etapy. - Realizowany obecnie wariant przebudowy jest kluczową czynnością, która musi być tam realizowana w ściśle określonym zakresie oraz w uzgodnieniu z zarządcą targowiska - przyznaje Janusz Stasiak. - Chodzi o to, aby giełda działała. To etapowanie wyłącza kolejne fragmenty placu, ale handel jest zapewniony. W tej chwili zaawansowanie robót oceniam na około 15 procent. W zasadzie są to prace rozbiórkowe płyt ażurowych i zbrojenia.

Realizowany obecnie wariant przebudowy giełdy owocowo - warzywnej w Sandomierzu jest trzecim i znacznie okrojonym, po jaki sięgnął samorząd Sandomierza.