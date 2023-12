Przegląd tygodnia z 3.12.2023 w Sandomierzu. Najważniejsze wydarzenia od 26.11 do 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Sandomierz, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

„Książka z dostawą do domu” to pomysł, za pośrednictwem którego chcemy osobom mającym z różnych względów trudność w dostępie do biblioteki ułatwić wypożyczanie książek – tłumaczy Agnieszka Krasoń kierownik Świetlicy Środowiskowej i Placówki Wsparcia Dziennego Przystanek Błonie w Sandomierzu. Mieszkańcy Sandomierz mogą zamówić książkę a przy okazji porozmawiać lub zagrać w planszówkę do dostarczycielami.

20 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Sandomierza weszło w skład Młodzieżowej Rady Miasta III kadencji. Młodych radnych wybierano w 12 okręgach wyborczych, a moment glosowania poprzedziły kampanie wyborcze.