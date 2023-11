Rozpoczyna się remont krytej pływalni w Sandomierzu. Po raz ostatni basen będzie czynny 10 grudnia. Do kiedy remont?

Rozpoczyna się remont krytej pływalni w Sandomierzu

Remont Krytej Pływalni „Błękitna Fala” to kolejny duży projekt realizowany w Sandomierzu. W planach jest gruntowna modernizacja, która zupełnie odmieni ten obiekt. Wartość inwestycji to 18 milionów złotych, aż 15 milionów władze miasta pozyskały w ramach rządowego programu "Polski Ład". O planowanym remoncie informowaliśmy na bieżąco

Kryta pływalnia w Sandomierzu czeka na remont. Do kiedy można korzystać z „Błękitnej Fali”. Zobacz zdjęcia i film

10 grudnia po raz ostatni, przed remontem, istnieje możliwość skorzystania z Krytej Pływalni „Błękitna Fala”.

- Po remoncie mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnej, funkcjonalnej i bezpiecznej pływalni – informuje Marcin Marzec burmistrz Sandomierza. - Obiekt zyska estetycznie a pod względem energooszczędnym będzie obiektem nowoczesny. Będzie bezpieczniejszy, bo w całości zostanie wymieniony system uzdatniania wody, Powstanie grota solna, nowe przestrzenie, bo obiekt zostanie nieco rozbudowany. Zostanie wykonana całkiem nowa rynna do zjeżdżania. Zachęcam do odwiedzenia pływalni przed remontem. Mam nadzieje, że po modernizacji mieszkańcy będą chętnie korzystać z jej oferty - dodaje.

Do końca grudnia pracownicy pływalni będą opróżniali pomieszczenia i prowadzili inwentaryzację, by na początku stycznia mogła do obiektu wejść firma realizująca remont.