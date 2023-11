Ciekawe zajęcia spod znaku ekologii dla sandomierskich przedszkolaków. Do siedziby zaprasza spółka odbierająca śmieci. Zobacz zdjęcia i film

Ciekawe zajęcia spod znaku ekologii dla sandomierskich przedszkolaków

Jedną z grup, która wzięła udział w ekologicznych zajęciach we wtorek 28 listopada były sześciolatki z Przedszkola Samorządowego numer 5 w Sandomierzu.

Beata Zberaz, wychowawca w grupie Kotki zapewniła że spotkania o tematyce ekologicznej, dla tak młodej grupy odbiorów są bardzo potrzebne i mają sens. - Uczą dzieci segregowania śmieci, a te w domach mogą pomagać rodzicom. My również te śmieci w przedszkolu segregujemy i prowadzimy odpowiednie zajęcia. Są to zajęcia teoretyczne i praktyczne - powiedziała wychowawczyni.

Ze względu na młody wiek odbiorcy zajęcia prowadzone są w odpowiednich ramach czasowych. Po prezentacji filmu, z którego przedszkolaki dowiadują się do jakich kolorów przypasować konkretne odpady i czym grozi brak segregacji, prowadzone są zajęcia praktyczne. Do przygotowanych i oznakowanych kolorem pojemników maluchy wspólnie z pracownikiem spółki wrzucają odpady. Jest to także okazja na rozmowę i tłumaczenie.