Sandomierski ekomural już prawie gotowy. Wieża ciśnień w Parku Miejskim nabrała kolorytu. Zobacz zdjęcia

Sandomierski ekomural już prawie gotowy

Mural powstał na ścianie wieży ciśnień od strony głównej alei. Jest wysoki na 16 metrów i szeroki na pięć metrów. Swoją tematyką nawiązuje do naturalnych elementów zaczerpniętych z parku. Jest tam także element dziedzictwa kulturowego miasta Sandomierza.

Mural powstał dzięki współpracy Urzędu Miasta Sandomierza z firmą NSG Group i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, administratora wieży ciśnień, które w swojej działalności stosuje szereg rozwiązań proekologicznych. Jest to konstrukcja jeszcze przedwojenna, pochodząca z 1936 roku.

Jest to drugi mural jaki w ostatnim czasie powstał w Sandomierzu. Mural poświęcony pamięci Marka Sochackiego, zdobi ścianę wymownego budynku, w którym na co dzień bard, poeta, muzyk, animator kultury, wychowawca kilku pokoleń młodych artystów działał i pił czarną, mocną kawę. To budynek dawniej Oazy, a dziś siedziby Ośrodka Promocji Aktywności Kulturalnej przy ulicy Żółkiewskiego w Sandomierzu. Mural z wizerunkiem Marka Sochackiego powstał w ramach inicjatywy lokalnej „Cudzie chwalicie – swego nie znacie”, realizowanej w ramach projektu Sandomierskie Centrum Kultury „Twój pomysł na kulturę w Sandomierzu.

