Wyjątkowy ekomural w Sandomierzu już gotowy. Zdobi okolicę i oczyszcza powietrze! Zobaczcie zdjęcia

Wyjątkowy mural w Sandomierzu już gotowy

Nowy mural w Sandomierzu jest wysoki na 16 metrów, szeroki na 5 metrów, a w sumie zajmuje powierzchnię 80 metrów kwadratowych. Swoją tematyką nawiązuje do naturalnych elementów zaczerpniętych z parku. Nawiązuje on do legendy o Salve Regina, która głosi, że po wymordowaniu przez Tatarów 49 sandomierskich dominikanów potężny byk wyrwał się z klasztornej obory i ruszył w pościg za najeźdźcami. Kiedy nie mógł ich dopędzić, usypał racicami kopiec, na którym rogami wyrył napis: "Salve Regina" (Witaj Królowo).

Oprócz walorów estetycznych, nowy mural ma jeszcze jedną, ważniejszą zaletę. Został wykonany ze specjalnych farb elewacyjnych o działaniu fotokatalitycznym, które mają zdolność redukcji zanieczyszczeń miejskich i przemysłowych z powietrza i mają właściwości antysmogowe. Zobaczcie, jak prezentuje się gotowy mural na wieży ciśnień: