Przegląd prasy z tygodnia 22.10.2023. Co działo się w Sandomierzu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Uroczyste wmurowanie Kapsuły Czasu upamiętniło 100 rocznicę istnienia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie. To wyjątkowe wydarzenie towarzyszyło uroczystościom szkolnym, związanym z Dniem Edukacji Narodowej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sandomierzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Sandomierzu ruszył nabór wolontariuszy, którzy przez kilka dni będą kwestować w okresie pierwszego listopada - Święta Zmarłych na sandomierskich nekropoliach. Do udziału w kweście organizatorzy zapraszają młodzież szkolną i opiekunów.

Jesień zawitała do nas na dobre. A jak wyglądają sandomierzanki jesienią, jak się ubierają? Zobacz zdjęcia pięknych mieszkanek Sandomierza w jesiennych stylizacjach.

Jaka biżuteria jest modna w 2023? Relacje ze światowych wybiegów mody nie pozostawiają złudzeń. W tym roku mamy się nosić po królewsku. W uszach masywne kolczyki w stylu księżnej Diany, na szyi sznury pereł lub kaskadowe naszyjniki, a na palcach „rodowe” klejnoty. Zobacz, zdjęcia z najnowszych kolekcji znanych projektantów i sprawdź, co z tych wymyślnych trendów, będzie pasowało do twojej garderoby.

Kiedy myślimy o najlepszych miejscach na świecie do odwiedzenia, zazwyczaj przychodzą nam na myśl metropolie i znane stolice. Jednakże nie można zapominać o urokliwych mniejszych miastach, które także kryją w sobie ogromny potencjał podróżniczy. Gdzie są najlepsze miejsca dla turystów? Poznajcie miasta, które zdobywają serca podróżników, oferując niezapomniane wrażenia.

Wybudowanie stawu, remont placu zabaw, budowa amfiteatru i uporządkowanie koryta cieków wodnych, to tylko kilka pomysłów na nowy wygląd Parku Piszczele w Sandomierzu. Wyremontowany kilkanaście lat temu Park Piszczele to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Sandomierzu. Jednak miejsce to wymaga gruntownego remontu, a władze miasta maja już pomysł na zagospodarowanie i uatrakcyjnienie tego miejsca.