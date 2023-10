Poszukiwani wolontariusze do kwestowania na sandomierskich nekropoliach. Gdzie można się zgłosić? Zobacz zdjęcia i film

Poszukiwani wolontariusze do kwestowania na sandomierskich cmentarzach

Apel o zgłaszanie się młodzieży i opiekunów wystosował już Waldemar Białousz, nauczyciel w Collegium Gostomianum, którego społeczność od lat uczestniczy w kweście oraz członek zarządu Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.- Tegoroczna kwesta rozpocznie się w poniedziałek przed Świętem Zmarłych i będziemy ją kontynuować we wtorek, w środę oraz w czwartek, w Dzień Zaduszny – powiedział Waldemar Białousz. - Kwesta nasza będzie organizowana w dwugodzinnych turach na każdym z cmentarzy. Od godziny 10 do 12 od 12 od 14 i od 14 do 16. Apelujemy o wsparcie i udział. Nasza kwesta polega na tym, że obok uczniów szkół sandomierskich będą kwestować osoby pełnoletnie. Zapraszamy jednych i drugich.