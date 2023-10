Park Piszczele w Sandomierzu w nowej odsłonie. Powstanie sadzawka i amfiteatr? Zobacz wideo i zdjęcia

Park Piszczele w Sandomierzu w nowej odsłonie

Piotr Wójtowicz, naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miasta Sandomierza dodał, że na remont parku są dwa pomysły. - Pierwszy, który miałby służyć mieszkańcom i turystom to zmiana wyglądu parku, rewitalizacja uliczek, remont placu zabaw i być może budowa muszli koncertowej – wyliczył naczelnik. - To zadanie zostałoby sfinansowane za pieniądze z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz. To pieniądze Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, ale dedykowane także Sandomierzowi. Mówimy tu o kwocie jednego miliona euro.

Drugi pomysł, który miałby zapobiec niszczeniu parku przez wodę, która tamtędy płynie, to podjęcie prac zmierzających do retencji tamtejszego cieku wodnego. - To pomysł budowy kilku zbiorników retencyjnych – dodał naczelnik. - Byłyby to zbiorniki podziemne, przechwytujące nadmiar wody. Z kolei w dolnej partii parku, na jednej z działek powstałaby sadzawka, o walorach rekreacyjno – turystycznych, ale pełniłaby także funkcje retencyjne.

O planach zmiany wizerunku Parku Piszczele miejscy urzędnicy, burmistrz i przedstawiciele Wód Polskich będą rozmawiać na najbliższym spotkaniu. Realizacja pomysłu spodziewana jest w przyszłym roku.

