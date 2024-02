Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Sandomierzu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

Ariel Ramirez, wirtuoz bandoneonu, w ramach programu "Piazzolla&Tango" wystąpi w Clubie N51 w Sandomierzu. Koncert odbędzie się w piątek, 9 lutego o godzinie 19. To będzie wieczór pełen emocji i pasji, który z pewnością pozostawi niezapomniane wrażenia.

Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek.

Na drogach niemal całego kraju od 12 lutego br. odbywać się będzie wzmożony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 - zapowiada Sztab Generalny Wojska Polskiego. Do końca maja pojazdy wojskowe będą przemieszczały się m.in. na autostradach i drogach ekspresowych.

Nie trzeba mieć samochodu, by wybrać się z Krakowa na niezapomnianą weekendową wycieczkę. Do jakich niezwykłych miejsc w Małopolsce można wygodnie dojechać pociągiem? Wyszukaliśmy 11 atrakcji dla miłośników przyrody, zabytków, ciekawostek i rodzin z dziećmi, do których dojeżdżają koleje z Krakowa. To gotowe pomysły na relaks i zabawę poza miastem.

Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

Pięć samochodów brało udział w karambolu, do jakiego doszło we wtorek przed godziną 8.30 na wjeździe na most na Wiśle od strony ulicy Lwowskiej w Sandomierzu. Jak przekazywał młodszy aspirant Paweł Cieśla z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu nikomu nic się nie stało. Ruch w miejscu kolizji odbywał się wahadłowo.

Jarmark Walentynkowy odbędzie się w niedzielę, 11 lutego na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Rozstrzygnięty zostanie także konkurs literacki na najpiękniejszy wiersz miłosny, a na Kamienicy Oleśnickich pojawi się walentynkowa iluminacja.

Niezwykłe iluminacje nawiązujące do święta zakochanych stanęły na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. To idealne tło do zdjęć dla zakochanych. Z okazji Walentynek, które przypadają w środę, 14 lutego miasto przygotowało szereg atrakcji.