Sandomierz planuje kupić budynek hotelu przy ulicy Browarnej. Znamy ciekawe plany na zagospodarowanie. Zobacz wideo i zdjęcia

Władze Sandomierza planują kupić budynek hotelu przy ulicy Browarnej

Zdaniem burmistrza Sandomierza Marcina Marca pojawienie się nowej perspektywy finansowania inwestycji przez Unię Europejską to doskonały moment na kupno i zagospodarowanie budynku na potrzeby miasta. - Dużo słyszymy o pieniądzach z Unii, które powinny zostać uruchomione już niebawem. Dlatego uważam, że należy wrócić do pomysłu zagospodarowania obiektu pod siedzibę Sandomierskiego Centrum Kultury. To duży budynek z ogromnymi możliwościami zagospodarowania – wyjaśnia Marcin Marzec.

Do zagospodarowania pozostaje także dwuhektarowa działka należąca do gminy, którą można by przeznaczyć na ogród botaniczny. - Ogród na pewno wzbogaciłby on naszą ofertę turystyczną i doskonale wpisałby się w krajobraz centrum miasta.

Myśląc o rozwoju Sandomierza widzę przede wszystkim kompleksowe rozwiązania, które będą przynosić dochód, uzupełniać braki, wnosząc jednocześnie ciekawą wartość dodaną.

Obecnie burmistrz przymierza się do zlecenia rzeczoznawcy wykonania wyceny obiektu oraz oceny ekspertów z zakresu aranżacji obiektu pod wymagania stowarzyszeń i Sandomierskiego Centrum Kultury. - Uważam, że ta inwestycja będzie przede wszystkim miastotwórcza i przysłuży się mieszkańcom Sandomierza.

Właścicielem obiektu przy ulicy Browarnej jest przedsiębiorca z Lublina, który jak mówi burmistrz przeniósł swoją działalność w rejon Karpacza.

Zobacz w galerii zdjęć hotel przy Browarnej w Sandomierzu: