Walentynkowy koncert dla dwóch chorych sandomierzanek, Oli i Nikoli. Można pomóc im w powrocie do zdrowia. Gdzie i kiedy?

Dwie sandomierzanki potrzebują pomocy

W sumie spędziła pięć miesięcy w szpitalu. Niestety nie odzyskała władzy w prawej ręce oraz nodze. Konieczna jest dalsza, długa, kosztowna rehabilitacja. Ola jest osobą pełną pasji: ukończyła chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuje się muzyką oraz śpiewem, ukończyła szkołę muzyczną, występowała w musicalach oraz przedstawieniach muzycznych. Do każdej rzeczy podchodziła z pasją.

30 czerwca 2023, 31-letnia Ola doznała udaru, którego skutkiem jest afazja, czyli niedowład prawostronny znacznego stopnia. Ola jest również po ciężkiej operacji serca. Są to powikłania po urazie kolana. Przeszła ciężką, sześciogodzinną operację serca i walczyła o życie. Jej marzeniem było pomagać innym ludziom, była w trakcie studiów medycznych na wydziale lekarskim. Ironia losu sprawiła, że sama nie uzyskała pomocy na czas.

Pieniądze będą zbierane także dla Nikoli Zarzyckiej, która potrzebuje ich na konsultacje i badania kardiologiczne w klinice w Mediolanie, pobyt oraz transport.

Nikola skończyła 17 lat. Jej świat trwa od uderzenia do uderzenia serca - ma genetyczny LQTs oraz mutację w genach Cacna1c i Snta1, co powoduje u niej również wielochorobowość wielu narządów, lecz przede wszystkim serca, które bije bardzo wolno (czasem zaledwie 30 uderzeń na minutę) i do którego w każdym momencie może nie dotrzeć kolejny impuls.

11 lat szukała przyczyny moich dolegliwości. Mutacja genów Cacna1 i Snta1, którą posiada, nie została dotąd rozpoznana i ujęta w żadnej światowej bazie danych, więc można powiedzieć, że jej przypadek jest wyjątkowy. Leczenie stosowane przy jej chorobie jest zaledwie zachowawcze, a nie przyczynowe… Jednak wraz z rodzicami nie traci nadziei.