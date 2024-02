Sandomierz 20 lat temu w 2004 roku. Oto jak wyglądało miasto. Tak wyglądali sandomierzanie! Zobacz archiwalne zdjęcia

Rok 2004 w Polsce

W 2004 roku z jeden metr kwadratowy mieszkania trzeba było zapłacić średnio 2 412 złotych. Przeciętne wynagrodzenie wynosiło 2 289,57 złotych a za chleb półkilogramowy pszenno-żytni płaciliśmy 1,29 złotych. W 2004 roku rząd Leszka Millera przyjął plan Hausnera. 21 kwietnia tegoż roku Józef Oleksy został wybrany na marszałka Sejmu, zastępując Marka Borowskiego a 1 maja Polska wraz z dziewięcioma innymi państwami została oficjalnie przyjęta do Unii Europejskiej.

Sandomierz - królewskie miasto w 2004 roku

Sandomierz - miasto położone nad Wisłą na siedmiu wzgórzach stąd też często nazywane "małym Rzymem" to perełka architektoniczna i turystyczna województwa świętokrzyskiego. Pełne zabytkowych i pięknych kościołów, kamienic, zamków obecnie przeżywa swój rozkwit. To właśnie w Sandomierzu toczy się akcja jednego z najpopularniejszych polskich seriali - "Ojca Mateusza" oraz kryminału "Ziarno prawdy" nakręconego na podstawie bestselerowego kryminału Zygmunta Miłoszewskiego. W Sandomierzu także kręcono zdjęcia do filmy dla dzieci i młodzieży - "Gabriel".