Karambol w Sandomierzu. Rozbitych pięć samochodów. Uwaga na utrudnienia Michał Nosal

Pięć samochodów brało udział w karambolu, do jakiego doszło we wtorek przed godziną 8.30 na wjeździe na most na Wiśle od strony ulicy Lwowskiej w Sandomierzu. Jak przekazywał młodszy aspirant Paweł Cieśla z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu nikomu nic się nie stało. Ruch w miejscu kolizji odbywał się wahadłowo.